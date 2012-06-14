Добрый вечер всем ! Требуется создать сайт по ТЗ . Большая просьба указывать Цены !
Сайт интернет-магазина косметики, одежды и т. п.
Нужен простой, понятный и (главное) ненавороченный сайт интернет-магазина. CMS и сам модуль магазина нужны максимально простые в управлении. (Возможен вариант создания шаблона под готовую CMS с модулем магазина и его настройка)
Сперва необходимо просто запустить сайт со страницами нескольких товаров (заполним изображениями и описаниями сами), формы для заказа через сайт нужно на первое время выключить, первый месяц заказы будем принимать только по телефону.
Тематика сайта: косметика (+профессиональная, на это основной упор), одежда (в основном аксессуары), парфюмерия, .
Много графики на оформление не планируется, нужно просто и стильно. Фон планируется белый (возможно легкий градиент или светлый узор). Изображения для оформления частично с нас, частично с исполнителя на его вкус (желателен опыт в создании сайтов салонов красоты и т.п.)
Хостинг, домен имеются, от исполнителя мне нужен будет только пакет файлов для загрузки на сервер.
БЮДЖЕТ 150-200USD! (ОЧЕНЬ желательно яндекс.деньги)
Ждём ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Всем доброго времени суток. Нужна реализация крупного проекта клиента - закрытый веб-ресурс для партнеров компании и дисконтной системы. Особенности проекта: 1) Реализация системы иерархии пользователей (рапределение прав и ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день! Необходимо сделать аналог сайта gingerqueen.ру. Т.е. с такой же структурой и возможностями. Естественно дизайн другой, его делаете Вы. Необходимо сделать так, что бы в каталоге, при нажатии на товар, появлялась ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
нужен сайт поиска работы на подобие hh.ru rabota.ruСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте фрилансеры. Нуждаюсь в создании сайта под ключ,видео каталог. Сайт будет платный (за просмотры или vip аккаунт) Что хотелось бы ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать аналог http://www.kinomaxpro.com/Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать небольшой сайт (5–6 страниц). Ничего сверх-крутого не надо — лаконично и красиво. Главная страница, новости (должны подгружаться с другого сайта, скрипт есть), избранные новости (я сам добавляю которые посчитаю ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужен сайт под ключ со схемой как тут bit.ly/9NQMpw Сайт на тему аквариумных гаджетов и устройств. Детальное описание в личном общении.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт imperiataxi.ru нужно сделать мобильную версию как тут http://m.9995 556.ru Будет 3 крупных меню и 1 маленькое 1. Заказать такси 2. тарифы 3. Позвонить И полная ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад