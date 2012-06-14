Сайт интернет-магазина косметики, одежды и т. п.

Нужен простой, понятный и (главное) ненавороченный сайт интернет-магазина. CMS и сам модуль магазина нужны максимально простые в управлении. (Возможен вариант создания шаблона под готовую CMS с модулем магазина и его настройка)

Сперва необходимо просто запустить сайт со страницами нескольких товаров (заполним изображениями и описаниями сами), формы для заказа через сайт нужно на первое время выключить, первый месяц заказы будем принимать только по телефону.

Тематика сайта: косметика (+профессиональная, на это основной упор), одежда (в основном аксессуары), парфюмерия, .

Много графики на оформление не планируется, нужно просто и стильно. Фон планируется белый (возможно легкий градиент или светлый узор). Изображения для оформления частично с нас, частично с исполнителя на его вкус (желателен опыт в создании сайтов салонов красоты и т.п.)

Хостинг, домен имеются, от исполнителя мне нужен будет только пакет файлов для загрузки на сервер.

БЮДЖЕТ 150-200USD! (ОЧЕНЬ желательно яндекс.деньги)

Ждём ваших предложений.