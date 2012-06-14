Нужно создать сайт

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Закрыт9 заявок520 просмотров

Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru

Главная

Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, создание профайла человека. Ниже после комментов лайк на наши группы!

Дизайн делать не нужно! Можно обойтись шаблоном! Должно быть минималистично как в примере!

*на главной должно бить подробнее о туре! И открывается окно с подробным описание тура! Так же комменты, лайки, карта тура итд!

Кто в теме - думаю поймёт о чём я написал!

Жду ответ!

Все подробности в ЛС

13 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров