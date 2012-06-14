Добрый вечер всем ! Требуется создать сайт по ТЗ . Большая просьба указывать Цены !
Нужно создать сайт
Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru
Главная
Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, создание профайла человека. Ниже после комментов лайк на наши группы!
Дизайн делать не нужно! Можно обойтись шаблоном! Должно быть минималистично как в примере!
*на главной должно бить подробнее о туре! И открывается окно с подробным описание тура! Так же комменты, лайки, карта тура итд!
Кто в теме - думаю поймёт о чём я написал!
Жду ответ!
Все подробности в ЛС
Заявки фрилансеров
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