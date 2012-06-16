Сайт под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки278 просмотров

требуется простой сайт под ключ программинг+дизайн типа доска объявлений работа/вакансии с заполнением анкеты на сайте.

Может быть любая платформа. Цена не более 6000 руб.

Детали можно обсудить в процессе

Вопрос: сроки?

13 лет назад
Modxxxs
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров