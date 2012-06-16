Создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок201 просмотр

Платформа Framework или Самописный движок.

Необходимо создать сайт – интернет-магазин, аналог bay.ru, Сайт будет ориентироваться на продажу товаров из США в Россию со всех известных сайтов,желательно, чтоб Вы имели опыт создания подобных сайтов.

Нужно спарсить контент с таких сайтов как amazon.com ebay.com, www.macys.com, kohls.com

Указывайте на чем будете реализовывать, срок и цену!!!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно создать сайт

    Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru Главная Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Магазин по продаже радиоламп (сделать и заполнить)

    $300

    Требования к магазину магазин на английском а админка на русском небольшой дизайн шаблона по тематике радиолампы движок желательно OpenCart будет на американском хостинге (уже есть) прием платежей ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сайт на WordPress

    Нужен хороший специалист по WordPress для создания сайта - каталога игр с описанием. Грамотное создание разделов, навигации и позиционирования контента. Плюсмо будет наличие возможности верстки и внедрения дизайна под WP.

    WordPress
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ

    $250

    требуется простой сайт под ключ программинг+дизайн типа доска объявлений работа/вакансии с заполнением анкеты на сайте. Может быть любая платформа. Цена не более 6000 руб. Детали можно обсудить в ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка wordpress+swish отредактированный шаблон

    Есть сайт http://solidarityplus.com/ На хостинг требуется установка wordpress Натянуть ниже приведенный шаблон,после некоторых редактирований http://www.templatemonster.com/ru/swish-templates-type/32558.html Редактирования: 1)Изменить язык на Укр 2)Вставка фирменого логотипа 3)Добавление страниц с информацией с ...

    HTMLWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт интернет-магазина косметики, одежды и т. п.

    $250

    Нужен простой, понятный и (главное) ненавороченный сайт интернет-магазина. CMS и сам модуль магазина нужны максимально простые в управлении. (Возможен вариант создания шаблона под готовую CMS с модулем магазина и его настройка) Сперва ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка "сложного" внутрикорпоративного сайта

    $1000

    Всем доброго времени суток. Нужна реализация крупного проекта клиента - закрытый веб-ресурс для партнеров компании и дисконтной системы. Особенности проекта: 1) Реализация системы иерархии пользователей (рапределение прав и ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог-магазин под ключ

    $500

    Добрый день! Необходимо сделать аналог сайта gingerqueen.ру. Т.е. с такой же структурой и возможностями. Естественно дизайн другой, его делаете Вы. Необходимо сделать так, что бы в каталоге, при нажатии на товар, появлялась ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад