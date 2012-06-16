Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru Главная Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, ...
Создание интернет-магазина
Платформа Framework или Самописный движок.
Необходимо создать сайт – интернет-магазин, аналог bay.ru, Сайт будет ориентироваться на продажу товаров из США в Россию со всех известных сайтов,желательно, чтоб Вы имели опыт создания подобных сайтов.
Нужно спарсить контент с таких сайтов как amazon.com ebay.com, www.macys.com, kohls.com
Указывайте на чем будете реализовывать, срок и цену!!!
Заявки фрилансеров
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