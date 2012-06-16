Создание интернет-магазина

Платформа Framework или Самописный движок.

Необходимо создать сайт – интернет-магазин, аналог bay.ru, Сайт будет ориентироваться на продажу товаров из США в Россию со всех известных сайтов,желательно, чтоб Вы имели опыт создания подобных сайтов.

Нужно спарсить контент с таких сайтов как amazon.com ebay.com, www.macys.com, kohls.com

Указывайте на чем будете реализовывать, срок и цену!!!