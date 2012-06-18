Создание и раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки421 просмотр

нужно сделать сайт для компании занимающейся написанием курсовые, дипломных работы

должен включать:

- информация о компании

- продажа готовых работ

- скачивание бесплатных работ

- написание отзывов клиентов

и др. мелочи

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$400
5 дней

Заявки фрилансеров

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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