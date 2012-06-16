Создание интернет-магазина духов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок245 просмотров

Задача состоит следующая нужно создать интернет магазин мужской и женской косметики.

Разработка будет производиться с нуля. То есть нужен дизайн, верстка и последующее программирование.

Более детальное ТЗ будет отдано на рассмотрение кандидату.

Цена: 1000$ (оплата по факту)

Сроки: 20-30дней

Хорошие программисты в приоритете. Если сработаемся будет предложена работа на постоянной основе.

13 лет назад
svetanovoskol
Светлана 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

yogurt2000
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1000
30 дней

Заявки фрилансеров

yogurt2000
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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