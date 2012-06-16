Создание интернет-магазина духов

Задача состоит следующая нужно создать интернет магазин мужской и женской косметики.

Разработка будет производиться с нуля. То есть нужен дизайн, верстка и последующее программирование.

Более детальное ТЗ будет отдано на рассмотрение кандидату.

Цена: 1000$ (оплата по факту)

Сроки: 20-30дней

Хорошие программисты в приоритете. Если сработаемся будет предложена работа на постоянной основе.