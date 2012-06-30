Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru Главная Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, ...
Требуется сделать блог
Надо сделать блог . Дизайн не шаблонный , простой( или можно взять шаблонный и доработать ) , поставить лого в шапку . Возможность добавления видео в новости и комменты , новости пишет только админ .Возможность рейтинга статей и рейтинга комментов . Подумать что-то по защите сайта , движок поставить чтоб выдерживал много юзеров ( думается Вордпресс ) . Предоплаты нет . Также входит поддержка на месяц ( создание резервных копий по требованию ). Оплата до 1500 руб ( 50 долл ) . Пишите в заявке цену за которую готовы сделать .
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