Требуется сделать блог

Надо сделать блог . Дизайн не шаблонный , простой( или можно взять шаблонный и доработать ) , поставить лого в шапку . Возможность добавления видео в новости и комменты , новости пишет только админ .Возможность рейтинга статей и рейтинга комментов . Подумать что-то по защите сайта , движок поставить чтоб выдерживал много юзеров ( думается Вордпресс ) . Предоплаты нет . Также входит поддержка на месяц ( создание резервных копий по требованию ). Оплата до 1500 руб ( 50 долл ) . Пишите в заявке цену за которую готовы сделать .