Сделать 10 сайтов под ключ

Для клиентов сайта http://printnetwork.ru я предоставляю услугу Ремонт продаж суть которой - консалтинг по увеличению дохода.

В рамках этой услуги нам постоянной нужно делать \ исправлять сайты.

Сейчас наших сил уже не хватает, но мы не хотим создавать студию.

Мы хотим найти команду которой могли бы передавать эти заказы на исполнение.

Объем работы 1-2 сайта в месяц.

Типичный сайт это:

Корпоратив 3-5 -9 страниц

С минималистичным, но аккуратным дизайном, (в 7 случаях из 10 подходят готовые шаблоны)

на основе предоставляемых нами wireframe

- друпал 7 (простите, но joomla или битрикс я рекомендовать не готов)

- не более 7 дней

- 500-1000 баксов

- с текстами и иллюстрациями.

Нужно чтобы в Вашей команду был полный боекомплект талантов: дизайнер \ верстальщик \ кодер \ тестироващик \ и даже менеджер.

Требования к партнеру

- местонахождение офиса Питер

- готовность подписать NDA

- естественно, наличие офиса и юрлица (даже если Вы сидите в коворкинг офиса, это хорошо)

- наличие более 3 человек в штате.

- наличие ЗАПИСАННОЙ технологии работы (можете не раскрывать тайны, просто покажите свои записи, суть в том, что наличие описанной технологии снижает риск в разы)

Что я жду от Вас:

- ответы типа "я готов", "сделаю" .. не имеют смысла.

- Пришлите лучше 2-3 примера портфолио, ссылку на Ваш блог.