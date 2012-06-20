Минимальный дизайн (светлый фон, особо ничего придумывать не нужно - расскажу что откуда брать для дизайна. Дизайна гроши) Оплата на сайте должна быть при помощи WM ЯД КИВИ. (имею аттестат продавца, оплата ...
Аналог сайта
Необходимо создать аналог сайта prizarium.ru. Тот же движок, функционал, возможности добавления, изменения акций и т.п. Меняется только графика и название конечно. Какова стоимость и сроки выполнения?
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