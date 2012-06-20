Аналог сайта

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Закрыт10 заявок231 просмотр

Необходимо создать аналог сайта prizarium.ru. Тот же движок, функционал, возможности добавления, изменения акций и т.п. Меняется только графика и название конечно. Какова стоимость и сроки выполнения?

13 лет назад
daulol
Дарья 
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$500
10 дней
Очень приятный заказчик. Работа принесла одно удовольствие

Заявки фрилансеров

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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