Несложный дизайн и верстка сайта-одностраничника

$100
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Закрыт2 заявки227 просмотров

На основе шаблонов из lpgenerator.ru нужно сделать, сверстать и повесить один-два сайта одностраничника.

Текст есть. Нужно будет сваять какой-нибудь приятный коллаж в качестве основной картинки. На странице должен будет использоваться "таймер обратного отсчёта" и счётчик типа "это уже купило 3433445 человек"...

Работа в целом несложная, но хочется видеть предложения от людей с репутацией и портфолио.

13 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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