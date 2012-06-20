Несложный дизайн и верстка сайта-одностраничника

На основе шаблонов из lpgenerator.ru нужно сделать, сверстать и повесить один-два сайта одностраничника.

Текст есть. Нужно будет сваять какой-нибудь приятный коллаж в качестве основной картинки. На странице должен будет использоваться "таймер обратного отсчёта" и счётчик типа "это уже купило 3433445 человек"...

Работа в целом несложная, но хочется видеть предложения от людей с репутацией и портфолио.