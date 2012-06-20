Интернет-магазин

направление – продажа туров в кредит (туризм)

Ту да же установить модуль поиска туров – предоставляется мной. И сделать возможным добавить тур в корзину и перейти к оформлению кредита.

Так же добавить в способы оплаты : оплату кредитом. Тоесть при выборе клиентом данного раздела он переходит на страницу банка.

Ни чего сложного! Ваши цены и сроки пишите сюда!

Этапы работы:

2 дня – это создание шаблона под заказчика. ориентир на шаблон livedemo00.template-help....

3 дня – это структура клиентской части сайта, внедрение фильтров и систем и админ-панель

1 день – тестирование с моей и вашей стороны и правки.

И ещё один день – это полная проверка проекта, возможно появятся ещё какие-то минимальные доработки или правки

Инструкция от Банка для внедрения "Купив Кредит". Данная информация строго конфиденциальна.

Для того, чтобы стать партнером необходимо реализовать следующие доработки на Вашем сайте:

· Добавить в карточку товара кнопку «КупиВкредит». Дизайн и размер кнопки можно подобрать в разделе «Кнопки» по ссылке www.kupivkredit.ru/main/b...

· Рядом с кнопкой разместить промо-страницу о кредите, как купить в кредит (шаблон во вложенном файле). Промо-страница может вызываться, например, знаком вопроса, открывающим промо-страницу в iframe.

· При нажатии на кнопку «КупиВкредит» в карточке товара, клиент должен попадать в корзину с предвыбранным способом оплаты «КупиВкредит».

· После выбора способа доставки и заполнения необходимых контактных данных в вашей корзине, клиента необходимо направлять на наш виджет (заявку на кредит). Техническая инструкция по внедрению виджета находится в прилагаемом файле.

Весь функционал по управлению кредитными заказами, в данном случае, предлагается осуществлять через личный кабинет (доступы предоставляются после подписания договора).

Если работаете на 1С Битрикс – необходимо просто установить наш модуль: marketplace.1c-bitrix.ru/...

После того, как вы реализуете и покажете нам вышеуказанные доработки, необходимо выслать свои реквизиты для заключения договора по шаблону (Анкета во вложении).

Примеры реализации можете посмотреть на сайтах наших партнеров по ссылке www.kupivkredit.ru/main/p...

Исправления шаблона:

Фон и цветовая схема остаются так же.

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шапка сайта. Вместо слова "Трэвэл" Пишем красиво "Tour V Kredit"

В шапку так же необходимо добавить надпись " Онлайн заказ" и указать большими яркими цифрами телефон " +7 (343) 344 64 75"

В шапке так же оставить кнопку "Корзина" с добавление иконки. Регистрацию пользователя делать не нужно! Можно добавить иконку-букву "ВКонтакте" на группу.

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Навигация по порядку:

Главная – Подобрать тур – Заказать тур – Горячие предложения – Акции – Ваши заказы – Турагентствам – Как пользоваться?

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Боковая панель для всех страниц – одинаковая. где указаны страны – так же и оставляем. Будет 10 кнопок. При нажатии на кнопку – переход на страницу с описанием страны и фотографиями.

Следующая колонка " Моя корзина" – так же и остается – отображается количество товаров в корзине и общая сумма.

Следующая делаем колонку "Поиск по сайту"

следующее – сделать кнопку "Подбор индивидуально тура" ссылка будет направлять на страницу в меню навигации "Заказать тур", где человек вбивая предпочтения отправить заявку.

Следующая. кнопка "Заказать билет". Переадресация туда же где и подбор индивидуального тура

Следующая кнопка "Забронировать гостиницу". Переадресация туда же.

Все три кнопки сделать разных цветов по цветовой схеме сайта.

При желании можно добавить виджет "Теги"

И контактные данные

"Свяжитесь с нами"

Email

тел.

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Страницы сайта

1. Главная страница. название "Главная". После шапки будет рамзещатся слайд-шоу баннеров 3-4 шт размер ориентировочно 200-300 в высоту (данные баннеры должны будут показыватся на страницах: "Главная, Подобрать тур, Горячие предложения, Акции, Турагентствам") – желательно что бы на каждой странице я мог добавлять различные баннеры . Ниже будет размещаться модуль поиска туров. (при заполнении модуля – результаты поиска в новой вкладке браузера). После модуля – сетка горячих предложений с ценами и предложением добавить в корзину. Сетка в принципе такая же и остается как на примере. Только добавить конопку "Добавить в корзину"

2. Подобрать тур. В принципе все то же как и на главной. После шапки идут так же слайд-шоу баннеров. Далее будет идти текст с пояснением, о том как заказать и т.д. После текста – модуль поиска туров. Ниже Сетка предложений как и на главной. Все тоже , только добавить нужно текст.

3. Заказать тур.

Сначало будет идти не большой поясняющий текст.

потом:

Форма заказа

ФИО: (обязательно)

Номер телефона (обязательно)

Страна (обязательно)

Город (не обязательно для заполнения)

Количество звезд в отеле (обязательно)

Питание (обязательно)

Количество ночей (обязательно)

Количество человек (обязательно)

Даты вылета (обязательно)

Дополнительные пожелания ( не обязательно)

И кнопка "отправить"

4. Горячие предложения.

Сначало баннер. Потом текст поясняющий.

Ну и далее вставляем сеточку предложений шт 9-10 будет

5. Акции

Сначало банер.

Потом будет только текст. Возможно с фотографиями. Можно будет сделать типа вида "Новости"

6. Ваши заказы.

Сначало будет поясняющий текст. потом Сделать типа каталога товаров. Сюда будут добавляться заказы клиентов (индивидуальные).

7.Турагентствам

Будет только текст возможно будет потом добавление фотографий. Страница будет посвящена коммерческому предложению.

8. Как пользоваться? Будет сначала видео. Видео добавлю потом сам – когда сайт будет готов)))))

Потом будет инструкция с текстом и фотографиями. Это я сам сделаю. Тебе главное страницу сделать!

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Итого получается около 18-20 страниц:

10 стр – инф по странам

8 стр – навигация (меню)