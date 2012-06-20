Сайт под ключ, качественно

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок562 просмотра

Выбираю специалиста ТОЛЬКО с рейтингом и ПОРТФОЛИО, тк проект СЕРЬЁЗНЫЙ!

ТЗ в приложении!

2 варианта ТЗ (на русском и англ версия)

Жду претендентов!

13 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wulyga
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$1300
21 день

Заявки фрилансеров

wulyga
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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