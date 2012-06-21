Сайт-визитка (кредитный брокер, бух. услуги)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок169 просмотров

Доработать логотип (определенные задумки есть) и создать приличный сайт-визитку. Срок 3-4 дня.

13 лет назад
TaNic
54 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров