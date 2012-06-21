Требуется разработать сайт с поддержкой кроссбраузерности на собственной CMS Нужен корпаративный сайт со статическими страницами в котором будет подключена отдельно созданая флеш-галерея. Время? Стоимость?
Нужен сайт системы активной рекламы.
Если в коротко то хотелось бы видеть следующее :
пользователям :
- автовыплаты на популярные платежные системы;
- чтение писем;
- просмотр ссылок;
- покупка/продажа рефералов;
- выполнение заданий;
- система управления вознаграждением (рефбек) для своих рефералов;
- статистика работы(история операций, активность своих рефералов);
- одно или двух уровневая система рефералов;
- общение на проекте (форум) и внутренняя почта (пользователь
- отображение общей статистики проекта
рекламодателям :
- упрощенная схема заказа рекламы (без регистрации на проекте);
- возможность выбора (пакетов) заказываемой рекламы (просмотры, задания, длительность просмотров, количество и т.д.);
- связь с администрацией;
- соответственно возможность ввода/вывода средств через зарегистрированные в проекте платежные системы;
администрации проекта :
- конфигурирование сайта (цены, форум, почта, выплаты, комиссии и т.д.);
- возможность отслеживания мультиаккаунтов;
- проверка рекламных сайтов на наличие (вирусов, порно и прочей гадости) естественно каждый пункт должен более детально оговорен;
- разграничение прав доступа и полномочий между администраторами (наличие нескольких админов);
- защита БД в частности от SQL-инъекций;
Естественно легкий не перегруженный, интуитивно понятный интерфейс. Скорее всего язык PHP. В
Адаптация страниц для работы в IE и Mozilla Firefox.
Это коротко.
Хотелось бы узнать от Вас порядок цен и сроки выполнения работ.
Тех. задание или тех. требования однозначно будут.
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