Нужен сайт системы активной рекламы.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки154 просмотра

Если в коротко то хотелось бы видеть следующее :

пользователям :

- автовыплаты на популярные платежные системы;

- чтение писем;

- просмотр ссылок;

- покупка/продажа рефералов;

- выполнение заданий;

- система управления вознаграждением (рефбек) для своих рефералов;

- статистика работы(история операций, активность своих рефералов);

- одно или двух уровневая система рефералов;

- общение на проекте (форум) и внутренняя почта (пользователь

- отображение общей статистики проекта

рекламодателям :

- упрощенная схема заказа рекламы (без регистрации на проекте);

- возможность выбора (пакетов) заказываемой рекламы (просмотры, задания, длительность просмотров, количество и т.д.);

- связь с администрацией;

- соответственно возможность ввода/вывода средств через зарегистрированные в проекте платежные системы;

администрации проекта :

- конфигурирование сайта (цены, форум, почта, выплаты, комиссии и т.д.);

- возможность отслеживания мультиаккаунтов;

- проверка рекламных сайтов на наличие (вирусов, порно и прочей гадости) естественно каждый пункт должен более детально оговорен;

- разграничение прав доступа и полномочий между администраторами (наличие нескольких админов);

- защита БД в частности от SQL-инъекций;

Естественно легкий не перегруженный, интуитивно понятный интерфейс. Скорее всего язык PHP. В

Адаптация страниц для работы в IE и Mozilla Firefox.

Это коротко.

Хотелось бы узнать от Вас порядок цен и сроки выполнения работ.

Тех. задание или тех. требования однозначно будут.

PHPSQL
13 лет назад
mishatoda
Миша 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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