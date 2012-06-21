Сайт-визитка маленькой певицы

Нужно сделать красивый, впечатляющий и современный сайт-визитку.

Верстка дизайна и программирование.

Есть приблизительный дизайн (файл во вложении).

Если есть предложения как его улучшить, сделать интересней - можно рассматривать.

Вот что хотелось бы видеть:

Пользователь открывает сайт,

на весь экран открывается фотография

(тоесть размер меняется в зависимости от разрешения экрана пользователя),

затем появляются белые фона-вензеля (если можно это как-то красиво сделать),

текст и ниточки с пунктами меню (справа).

Ниточки-меню все время немного колышутся (если у Вас есть варианты как сделать лучше, можно рассмотреть их),

когда к ним подносится мышка - замирают и на них можно кликать.

Фотографии для каждого пункта меню разные, из отснятых.

Тоесть и белый фон и меню могут располгаться по-другому,

в зависимости от фото.

Размер самого окна не меняется,

текст и информация прокручиваются скролингами.

Если возможно это сделать без флеша?

Возможно Аякс или html-5?

По функциям:

1. Раздел новости: возможность добавления и редактирования текста с фото.

2. Раздел Фото: возможность добавлять и редактировать альбомы и фото

3. Раздел Видео: возможность добавлять и редактировать видео.

4. Раздел Музыка: добавление и редактирование аудио mp3

4. На главной странице при открытии - приветственный видеоролик.

Нужен понятный читабельный код,

чтоб редактировать статические страницы (главная, контакты и т д)

и чтоб по дизайну вносить доработки.