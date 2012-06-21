Ищу специалиста/компанию для создания сайта аналогичного metaintegral.org, предпочтительно на drupal. Прошу прислать предложение с ориентировочной ценой, сроками и примерами работ.
Сайт-визитка маленькой певицы
Нужно сделать красивый, впечатляющий и современный сайт-визитку.
Верстка дизайна и программирование.
Есть приблизительный дизайн (файл во вложении).
Если есть предложения как его улучшить, сделать интересней - можно рассматривать.
Вот что хотелось бы видеть:
Пользователь открывает сайт,
на весь экран открывается фотография
(тоесть размер меняется в зависимости от разрешения экрана пользователя),
затем появляются белые фона-вензеля (если можно это как-то красиво сделать),
текст и ниточки с пунктами меню (справа).
Ниточки-меню все время немного колышутся (если у Вас есть варианты как сделать лучше, можно рассмотреть их),
когда к ним подносится мышка - замирают и на них можно кликать.
Фотографии для каждого пункта меню разные, из отснятых.
Тоесть и белый фон и меню могут располгаться по-другому,
в зависимости от фото.
Размер самого окна не меняется,
текст и информация прокручиваются скролингами.
Если возможно это сделать без флеша?
Возможно Аякс или html-5?
По функциям:
1. Раздел новости: возможность добавления и редактирования текста с фото.
2. Раздел Фото: возможность добавлять и редактировать альбомы и фото
3. Раздел Видео: возможность добавлять и редактировать видео.
4. Раздел Музыка: добавление и редактирование аудио mp3
4. На главной странице при открытии - приветственный видеоролик.
Нужен понятный читабельный код,
чтоб редактировать статические страницы (главная, контакты и т д)
и чтоб по дизайну вносить доработки.
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