Добрый день! необходимо создать движок и сайт под мобильные телефоны. Движок должен содержать возможность добавлять статьи и прочее по выбранным категориям. Плюс по возможности создать дизайн и прикрутить его к движку
Сайт "под ключ" на собственной CMS.
Требуется разработать сайт с поддержкой кроссбраузерности на собственной CMS
Нужен корпаративный сайт со статическими страницами в котором будет подключена отдельно созданая флеш-галерея.
Время? Стоимость?
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