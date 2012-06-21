Сайт аналог соц. сети

Структура сайта в приложении-документе Word, качайте.

Бюджет желательно до 800(+-)$.

Написать нужно на Joomla – JomSocial и другие расширения.

Желательный срок – до конца лета.

Прошу писать свою цену и сроки, без лишнего текста, типа я такой классный и сделаю на раз два хоть за день)))

Нужен ответственный исполнитель.

Будет чисто символическая предоплата, и потом оплата частями за выполненную работу.