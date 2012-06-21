Ищу специалиста/компанию для создания сайта аналогичного metaintegral.org, предпочтительно на drupal. Прошу прислать предложение с ориентировочной ценой, сроками и примерами работ.
Сайт аналог соц. сети
Структура сайта в приложении-документе Word, качайте.
Бюджет желательно до 800(+-)$.
Написать нужно на Joomla – JomSocial и другие расширения.
Желательный срок – до конца лета.
Прошу писать свою цену и сроки, без лишнего текста, типа я такой классный и сделаю на раз два хоть за день)))
Нужен ответственный исполнитель.
Будет чисто символическая предоплата, и потом оплата частями за выполненную работу.
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