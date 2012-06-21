Если в коротко то хотелось бы видеть следующее : пользователям : - автовыплаты на популярные платежные системы; - чтение писем; - просмотр ссылок; - покупка/продажа рефералов; - ...
Страницу захвата сделать.
Нужно сделать стандартную страницу захвата с регистрационной формой.
Примерный текст есть.
Заявки фрилансеров
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