AleksSychev

Нужно скопировать карточки товаров (~2500) с Озона на Вайлдберриз. Сразу присылайте ссылки на карточки товаров которые вы заносили на Вайлдберриз максимум 1-2 месяца назад, чтобы было видно, что вы умеете их туда заносить.
Александр AleksSychevAleksSychev
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $130
Имеется интеграция по API между маркетплейсами OZON и Яндекс.Маркет (ex.Беру) и товароучетной системой Бизнес.ру (business.ru). Необходимо на основе существующей интеграции путем создания копий и необходимого редактирования (как мне видится) подключить 3 дополнительных кабинета на ОЗОН и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется интеграция по API между маркетплейсами OZON и Яндекс.Маркет (ex.Беру) и товароучетной системой Бизнес.ру (business.ru). Необходимо на основе существующей интеграции путем создания копий и необходимого редактирования (как мне видится) подключить 3 дополнительных кабинета на ОЗОН и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Анонимайзер для Авито нужен, чтобы можно было постить объявления с нескольких акков без опасений быть заблоченным.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Webasyst Shop Script 7. Стоит следующая задача: есть товар (например) - "РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO LI 1705, A1645, M1405, M1425 PN: 38001597" (т.е. данная клавиатура подходит для нескольких моделей ноутбуков) Но для выгрузки в яндекс.маркет такой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно перенести базу магазина (описание, фото, наличие, клиенты, заказы и т.д.) с PHPshop на Shop Script 6.Завершен8 лет назад
Нужны наценки для разных способов оплаты (безнал, карта, карта онлайн и т.д.) на товар и доставки. Соответственно чтобы при выборе способа оплаты показывалась цена с наценкой, в письме с заказом админу и клиенту также это учитывалось, ...Завершен8 лет назад
Нужны доработки сайта: 1. налоги неправильно отрабатываются... надо, чтобы налог сразу отображался в соответствующей графе в заказе и отображался в отсылаемых письмах клиенту и админу... также чтобы к доставке налог добавлялся (сейчас вообще не считается), и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен логотип для сайта mobilkaspb.ru Точнее изменить существующую шапку. Вместо шаблонного изображения монитора с мышками в прикрепленном файле нужно сделать какой-нибудь подходящий по тематике сайта логотип с названием сайта. Это первое. Второе: нужно сделать отдельное изображение на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Для магазина на Webasyst Shop Script нужно прикрутить интернет-эквайринг (банк Авангард) и модуль покупки в кредит. Вся документация присутствует. Заявки принимаются только с портфолию и ценой.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно на Webasyst Shop Script натянуть дизайн. Цену и сроки сразу называйте.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен дизайн (включая внутренние страницы) для магазина телефонов и планшетов. http://mobilkaspb.ru Предлагайте варианты (стоимость и портфолио). Возможно также потребуется установка дизайна на сайт (Webasyst Shop Script).Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт — http://alt-shop.ru Я предоставляю список, Вы ищете качественные описания в инете + фото, обрабатываете и вносите через админку на сайт. Первоначально нужно сделать описания на уже внесенные товары. Стоимость: 10-15 руб. за одну ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад
имеем магазин на shop-script premium - http://alt-shop.ru в нем куча доработок... сделал новый сайт на shop-script 5, но понял, что на нем нужно делать все те-же доработки, которые были сделаны в premium и даже больше... соответственно рассмотрю ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
!!!! Нужны доработки именно Shop-Script 5, а не Webasyst Shop-Script !!!! 1. перенос цен на товары из SS Premium в нужной валюте. В premium несколько видов валют сделано и цены, соответственно, для каждого товара с соответствующей ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Нужен дизайн интернет-магазина Hi-Fi аудио-видео техники для скрипта Shop-Script 5 с стандартным установщиком этого дизайна в скрипт.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны положительные отзывы о магазине на яндекс.маркете 1-3 в неделю. Тематика магазина - HI-FI аудио Есть спецы?Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать: 1. WYSIWYG-редактор для описаний товаров в админку 2. Возможность редактирования заказа на сайте. 3. В случае отсылки клиенту уведомления об изменении статуса заказа уведомление отсылалось в формате html, а не текстовом. Соответственно нужна ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
была сделана копия сайта: оригинал - http://автозаполцены.рф/ копия - http://auto-za-polceny.ru/ на сайте 2 страницы - главная и faq главная работает нормально, а вот ссылка на faq была сделана через modrewrite в файле .htaccess и не работает соответственно нужно либо довести ...Завершен11 лет назад
Баннеры нужны для сайта http://auto-za-polceny.ru/ Размеры: 728х90 и 240х400 Размер файла не больше 40 кб. С портфолио и ценами - в приват.Баннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад