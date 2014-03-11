AleksSychev

Александр AleksSychev

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Завести карточки товаров на Вайлдберриз

    Нужно скопировать карточки товаров (~2500) с Озона на Вайлдберриз. Сразу присылайте ссылки на карточки товаров которые вы заносили на Вайлдберриз максимум 1-2 месяца назад, чтобы было видно, что вы умеете их туда заносить.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обмен данными по API между маркетплейсами и товароучетной системой

    $130

    Имеется интеграция по API между маркетплейсами OZON и Яндекс.Маркет (ex.Беру) и товароучетной системой Бизнес.ру (business.ru). Необходимо на основе существующей интеграции путем создания копий и необходимого редактирования (как мне видится) подключить 3 дополнительных кабинета на ОЗОН и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обмен данными по API между маркетплейсами и товароучетной системой

    Имеется интеграция по API между маркетплейсами OZON и Яндекс.Маркет (ex.Беру) и товароучетной системой Бизнес.ру (business.ru). Необходимо на основе существующей интеграции путем создания копий и необходимого редактирования (как мне видится) подключить 3 дополнительных кабинета на ОЗОН и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен анонимайзер

    Анонимайзер для Авито нужен, чтобы можно было постить объявления с нескольких акков без опасений быть заблоченным.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Артикулы и учет товара в Webasyst Shop Script 7

    Webasyst Shop Script 7. Стоит следующая задача: есть товар (например) - "РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO LI 1705, A1645, M1405, M1425 PN: 38001597" (т.е. данная клавиатура подходит для нескольких моделей ноутбуков) Но для выгрузки в яндекс.маркет такой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна доработка Shop Script 6

    Нужны наценки для разных способов оплаты (безнал, карта, карта онлайн и т.д.) на товар и доставки. Соответственно чтобы при выборе способа оплаты показывалась цена с наценкой, в письме с заказом админу и клиенту также это учитывалось, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки Webasyst Shop Script

    Нужны доработки сайта: 1. налоги неправильно отрабатываются... надо, чтобы налог сразу отображался в соответствующей графе в заказе и отображался в отсылаемых письмах клиенту и админу... также чтобы к доставке налог добавлялся (сейчас вообще не считается), и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужен логотип для сайта mobilkaspb.ru Точнее изменить существующую шапку. Вместо шаблонного изображения монитора с мышками в прикрепленном файле нужно сделать какой-нибудь подходящий по тематике сайта логотип с названием сайта. Это первое. Второе: нужно сделать отдельное изображение на ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для магазина

    $250

    Нужен дизайн (включая внутренние страницы) для магазина телефонов и планшетов. http://mobilkaspb.ru Предлагайте варианты (стоимость и портфолио). Возможно также потребуется установка дизайна на сайт (Webasyst Shop Script).

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Сайт — http://alt-shop.ru Я предоставляю список, Вы ищете качественные описания в инете + фото, обрабатываете и вносите через админку на сайт. Первоначально нужно сделать описания на уже внесенные товары. Стоимость: 10-15 руб. за одну ...

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание магазина

    имеем магазин на shop-script premium - http://alt-shop.ru в нем куча доработок... сделал новый сайт на shop-script 5, но понял, что на нем нужно делать все те-же доработки, которые были сделаны в premium и даже больше... соответственно рассмотрю ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки Shop-Script 5

    !!!! Нужны доработки именно Shop-Script 5, а не Webasyst Shop-Script !!!! 1. перенос цен на товары из SS Premium в нужной валюте. В premium несколько видов валют сделано и цены, соответственно, для каждого товара с соответствующей ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для Shop-Script 5

    $150

    Нужен дизайн интернет-магазина Hi-Fi аудио-видео техники для скрипта Shop-Script 5 с стандартным установщиком этого дизайна в скрипт.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать shop-script premium

    Необходимо сделать: 1. WYSIWYG-редактор для описаний товаров в админку 2. Возможность редактирования заказа на сайте. 3. В случае отсылки клиенту уведомления об изменении статуса заказа уведомление отсылалось в формате html, а не текстовом. Соответственно нужна ...

    HTML
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доведение до работоспособности

    была сделана копия сайта: оригинал - http://автозаполцены.рф/ копия - http://auto-za-polceny.ru/ на сайте 2 страницы - главная и faq главная работает нормально, а вот ссылка на faq была сделана через modrewrite в файле .htaccess и не работает соответственно нужно либо довести ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Пару баннеров нужно

    Баннеры нужны для сайта http://auto-za-polceny.ru/ Размеры: 728х90 и 240х400 Размер файла не больше 40 кб. С портфолио и ценами - в приват.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Перенос магазина с PHPshop на Shop Script 6
Как всегда интересная задача и быстрая оплата. Сотрудничеством доволен!
Как всегда все хорошо и быстро - больше добавить нечего... :)
Ответный отзыв
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
9 баллов
8 лет назад
Нужна доработка Shop Script 6
Это был интересный проект! Однако, изначально не все технические моменты были обозначены точно, поэтому пришлось их доделывать постфактум, из-за чего общий срок реализации немного растянулся. В целом, всё ОК!
Все хорошо, хоть и с небольшими задержками, на задача нетривиальная была поставлена и выполнена... за возникшую по ходу дела небольшую доработку денег не спросил... :)
Ответный отзыв
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Почта на web-сервере
Рекомендую, порядочный, адекватный заказчик.
Все ОК.
Ответный отзыв
sergy-info
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов
$5
10 баллов
9 лет назад
Доведение до работоспособности
Все прошло успешно
Все было сделано буквально за 10 минут. Супер!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта
Александр постоянно контролировал ход работы, оперативно отвечал на все вопросы и оплатил проект быстро и в полном размере! Очень хорошие впечатления от сотрудничества
За адекватные деньги сделал качественную работу. Все доработки сделал без вопросов и быстро. Отлично!
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