Нужно сделать стандартную страницу захвата с регистрационной формой. Примерный текст есть.
Сайт Онлайн шахматы и шашки
Нужно на основе готового скрипта создать сайт шахмат и шашек
принцип игры как в покере или в нардах. игрок выставляет заявку со ставкой и другой принимает и играют
победитель получает все минус комисия администрации.
а также на игру могут делать другие игроки ставки Принцип один выставляет другой принимает.
Польное ТЗ предоставлю.
Заявки фрилансеров
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