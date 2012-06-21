Сайт Онлайн шахматы и шашки

Нужно на основе готового скрипта создать сайт шахмат и шашек

принцип игры как в покере или в нардах. игрок выставляет заявку со ставкой и другой принимает и играют

победитель получает все минус комисия администрации.

а также на игру могут делать другие игроки ставки Принцип один выставляет другой принимает.

Польное ТЗ предоставлю.