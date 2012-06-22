Нужно сделать стандартную страницу захвата с регистрационной формой. Примерный текст есть.
Создание сайтов на wordpress
Здравствуйте!
Необходимо сделать 21 сайт визитку на водпрес с уникальным дизайном.
Примерно дизайн должен быть:
Стоимость 1 сайта максимум 4000 рублей.
Сроки: 1 месяц на все сайты.
Если вы заинтересованы напишите:
1. Ссылки на работы
2. Свой скайп
Заявки фрилансеров
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