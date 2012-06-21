Нужно сделать стандартную страницу захвата с регистрационной формой. Примерный текст есть.
Создать сайт (можно на шаблоне)
Требуется создать сайт для компании, которая занимается рекламой. Структура и описание ниже.
Цветовая гамма - в приложении.
СТРУКТУРА САЙТА:
1. Меню.
О нас
(Информация об агентстве)
Портфолио:
Наружная реклама
световые короба
объемные буквы
стенды
- для детских садов
- для школ
- для предприятий
- для больниц
плоские вывески
козырьки
комплексное оформление фасадов
крышные установки
стелы и указатели
Полиграфия
1 буклеты
2 визитки
3 календари
И т.д.
Сувениры
Контакты
(Контакты + показано на карте)
Это нужно знать
(Всякие необходимые вещи которые необходимо знать)
-законодательство
- полезные статьи
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА:
На главной странице под меню
подпишитесь в обмен на статью
Человек вводит электронный адрес и имя в обмен получает ссылку для скачки или открывается текст статьи
позже, на этот адрес должна осуществляться смс-рассылка.
Ниже
Текст и ссылки на отдельные страницы с рекламным текстом
Справа колонки:
Готовые рекламные решения
( ссылки на отдельные страницы с рекламным текстом)
Наши продукты
Новости (Ниже обязательно кнопка на подписку на новости)
Статьи
Ссылки
Наши рекомендации
Ссылки на заказы книг
Архив новостей
Книга жалоб и предложений – страниц ас формой для обратной связи и отзывами (публикация отзывов после проверки администратором сайта, ему уведомление приходит на почту)
На всех страницах обязательно должна:
1. стоять пометка «Сделать заказ сейчас» - с формой заказа!!!!
2. Написан телефон и активный электронный адрес, аська
3. Заказ обратного звонка – оставьте ваш телефон и специалист в сами свяжется
4. чат
4. Если человек уходит с сайта не зарегистрировавшись при нажатии на крестик
Вылезает табличка: Спасибо, что зашли на наш сайт, …..подождите, вы можете получить нашу статью…… (в обмен на данные)
5. возможность создавать продающие рекламные закрытые страницы – куда пускать например отдельный поток с рекламы
6. Установить коды Гугл Аналитик и Яндекс Метрики
Пример внешнего оформления http://www.finance1.ru/
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ - до 30 дней.
БЮДЖЕТ - до 10 тыс руб
Пожалуйста, пишите Ваши предложения по движку и , собственно, самому проекту.
Заявки фрилансеров
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