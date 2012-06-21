Создать сайт (можно на шаблоне)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка212 просмотров

Требуется создать сайт для компании, которая занимается рекламой. Структура и описание ниже.

Цветовая гамма - в приложении.

СТРУКТУРА САЙТА:

1. Меню.

О нас

(Информация об агентстве)

Портфолио:

Наружная реклама

световые короба

объемные буквы

стенды

- для детских садов

- для школ

- для предприятий

- для больниц

плоские вывески

козырьки

комплексное оформление фасадов

крышные установки

стелы и указатели

Полиграфия

1 буклеты

2 визитки

3 календари

И т.д.

Сувениры

Контакты

(Контакты + показано на карте)

Это нужно знать

(Всякие необходимые вещи которые необходимо знать)

-законодательство

- полезные статьи

ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА:

На главной странице под меню

подпишитесь в обмен на статью

Человек вводит электронный адрес и имя в обмен получает ссылку для скачки или открывается текст статьи

позже, на этот адрес должна осуществляться смс-рассылка.

Ниже

Текст и ссылки на отдельные страницы с рекламным текстом

Справа колонки:

Готовые рекламные решения

( ссылки на отдельные страницы с рекламным текстом)

Наши продукты

Новости (Ниже обязательно кнопка на подписку на новости)

Статьи

Ссылки

Наши рекомендации

Ссылки на заказы книг

Архив новостей

Книга жалоб и предложений – страниц ас формой для обратной связи и отзывами (публикация отзывов после проверки администратором сайта, ему уведомление приходит на почту)

На всех страницах обязательно должна:

1. стоять пометка «Сделать заказ сейчас» - с формой заказа!!!!

2. Написан телефон и активный электронный адрес, аська

3. Заказ обратного звонка – оставьте ваш телефон и специалист в сами свяжется

4. чат

4. Если человек уходит с сайта не зарегистрировавшись при нажатии на крестик

Вылезает табличка: Спасибо, что зашли на наш сайт, …..подождите, вы можете получить нашу статью…… (в обмен на данные)

5. возможность создавать продающие рекламные закрытые страницы – куда пускать например отдельный поток с рекламы

6. Установить коды Гугл Аналитик и Яндекс Метрики

Пример внешнего оформления http://www.finance1.ru/

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ - до 30 дней.

БЮДЖЕТ - до 10 тыс руб

Пожалуйста, пишите Ваши предложения по движку и , собственно, самому проекту.

13 лет назад
TrueBreed
Олеся 
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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