Интернет-магазин для заказа товара с доставкой

Нужен интернет-магазин на MODx. Клиент будет иметь планшет на Android , с которого будет заказывать товар.

Магазин имеет стандартный функционал

1.Заказ, оформление и оплата товара через интернет(клиентская часть).

2. Оформление , подготовка заказа , ведение документации, на компьютере в офисе (админка)

Оформление самое простое. Разработка дизайна не нужна.Есть важные детали, на которые нужно обратить внимание

Подробности , ТЗ и образец сайта для примера после общения.

Спасибо