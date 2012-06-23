Интернет-магазин для заказа товара с доставкой

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок230 просмотров

Нужен интернет-магазин на MODx. Клиент будет иметь планшет на Android , с которого будет заказывать товар.

Магазин имеет стандартный функционал

1.Заказ, оформление и оплата товара через интернет(клиентская часть).

2. Оформление , подготовка заказа , ведение документации, на компьютере в офисе (админка)

Оформление самое простое. Разработка дизайна не нужна.Есть важные детали, на которые нужно обратить внимание

Подробности , ТЗ и образец сайта для примера после общения.

Спасибо

AndroidMODX
13 лет назад
serg_z
Сергей 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$1400
40 дней

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад