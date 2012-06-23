Сделать русскую копию сайта

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Закрыт5 заявок214 просмотров

Необходимо сделать русскую копию итальянского сайта. Т.к.это копия сайта распродаж интересует несколько вопросов:

1. На оригинальном сайте проходят ежедневные выкладки товаров на которые идет скидка, необходимо чтобы одновременно на русской копии также шла выкладка( возможно ли чтобы это было автоматически)?

2. Если не возможно это делать автоматически и одновременно, то насколько быстро можно это делать?

Ссылка на сайт оригинала http://it.privateoutlet.com

Нужно сделать сам сайт, посадить на русский движок, и в дальнейшем его продвижение. Ждем ваши предложения!

13 лет назад
GALAKTIKARA
Илья 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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