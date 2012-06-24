Создание сайта-каталога под ключ

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Закрыт40 заявок296 просмотров

Нужен сайт-каталог, не магазин, варианты реализации, то есть CMS рассматриваю разные. Домен и хостинг предоставляю сам.

13 лет назад
Kitlob
Михаил 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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