Нужно создать простенький сайт с БД людей с возможностью поиска по БД, кабинетом пользователя и тд. В общем как сайт kidala(.)info по функционалу, но другим контентом. Визуально не такой сайт, лишь схожий функционал. Но и не нужно на каждого человека выделять поддомен!

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