Сайт-визитка (прокат автомобилей)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок155 просмотров

Нужно создать сайт - визитку из одной главной страницы

на любой CMS

страница можно такого плана http://www.anapaprokat.ru/

в топе картинка машины и название фирмы с телефонами

ниже сами все заполним

13 лет назад
krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

swrko
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Роман сделал работу качественно и в срок . Общаться с ним легко , мы быстро нашли общий язык . Сотрудничеством доволен
Сотрудничеством доволен. Максим понимает то, что хочет видеть в качестве результата, дает ценные советы при работе. Буду рад работать и по новым проектам.

Заявки фрилансеров

swrko
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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