Необходимо сделать сайт - аналог https://dai2.ru. Сайт необходимо создать в кратчайшие сроки. Бюджет проекта 400$.
Сайт-визитка (прокат автомобилей)
Нужно создать сайт - визитку из одной главной страницы
на любой CMS
страница можно такого плана http://www.anapaprokat.ru/
в топе картинка машины и название фирмы с телефонами
ниже сами все заполним
Выбранный исполнитель
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