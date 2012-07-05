Доска объявлений

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$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок253 просмотра

Необходимо создать аналог slando.ru. Так же есть второй похожий проект, который можно реализовывать параллельно за дополнительную плату. Подробности в личной переписке.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$999
29 дней
Спасибо за работу, результатом очень доволен, приятно работать с вами. Работа выполнена качественно.
Спасибо, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад