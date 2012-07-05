Доска объявлений

Необходимо создать аналог slando.ru. Так же есть второй похожий проект, который можно реализовывать параллельно за дополнительную плату. Подробности в личной переписке.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.