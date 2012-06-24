Построение сайта на Джумла

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок273 просмотра

городской портал

20 текстовых рубрик, с опцией добавления.

доп. модули : доска объявлений, погода, курс валют, каталог бизнесов, служба знакомств, фотогалерея и пр.

важно: личное участие в разработке дизайна, изучение джомла - полный инсруктаж.

последующая помощь в управлении сайтом, изготовление банеров, рекл. страниц , тех.поддержка.

просьба прислать примеры работ на джумла - будут рассмотрены предложения только с примерами построения подобных сайтов.

Joomla
12 лет назад
lianagold
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Была
7 лет назад

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