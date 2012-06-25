Разработка интернет-магазина на Битрикс

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки123 просмотра

Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть.

ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и положительных отзывов.

13 лет назад
Raneono
Влад 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров