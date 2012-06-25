городской портал 20 текстовых рубрик, с опцией добавления. доп. модули : доска объявлений, погода, курс валют, каталог бизнесов, служба знакомств, фотогалерея и пр. важно: личное участие в разработке дизайна, изучение джомла - ...
Разработка интернет-магазина на Битрикс
Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть.
ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и положительных отзывов.
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