городской портал 20 текстовых рубрик, с опцией добавления. доп. модули : доска объявлений, погода, курс валют, каталог бизнесов, служба знакомств, фотогалерея и пр. важно: личное участие в разработке дизайна, изучение джомла - ...
Простой сайт-визитка
Необходимо создать сайт "визитку".
Тематика- песок,грунт,щебень.
Потребуется несколько разделов(О компании,Услуги,Продукция,Контакты с Формой заказа).
В каждом разделе простое описание и несколько картинок,без сложных элементов.
Создать сайт-установить на free хостинг.
CMS любая,только,чтобы иметь возможность простого самостоятельного редактирования контента.
В случае,если у вас нет возможности сделать дизайн и верстку,тогда закажем у своего дизайнера.
Нужен порядочный и ответственный исполнитель.
Сроки до 5 дней.
Ждем ваших предложений.
Спасибо.
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