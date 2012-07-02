Простой сайт-визитка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен34 заявки366 просмотров

Необходимо создать сайт "визитку".

Тематика- песок,грунт,щебень.

Потребуется несколько разделов(О компании,Услуги,Продукция,Контакты с Формой заказа).

В каждом разделе простое описание и несколько картинок,без сложных элементов.

Создать сайт-установить на free хостинг.

CMS любая,только,чтобы иметь возможность простого самостоятельного редактирования контента.

В случае,если у вас нет возможности сделать дизайн и верстку,тогда закажем у своего дизайнера.

Нужен порядочный и ответственный исполнитель.

Сроки до 5 дней.

Ждем ваших предложений.

Спасибо.

13 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$250
5 дней
Очень доволен результатом работы, быстро и качественно сделал дизайн и поставил на joomla. надеемся,в случае вопросов,будет также помогать. спасибо.
Благодарю Сергеея за работу, доволен сотрудничеством на 100%, своевременная предоплата и оплата, четкое ТЗ. С удовольствием буду сотрудничать!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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