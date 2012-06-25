Сайт под ключ, СМS - wordpress, joomla

Сайт на трёх языках. Тематика- сумки, дорожные принадлежности.

примерная структура сайта:

- Стартовая, на ней ссылки на некоторые рекламные страницы, такие как:

- гарантия

- зимняя распродажа

- итп, страницы эти можно создавать и менять через админку, конечно

- о фирме

- каталог, разделенный на рубрики (женские, мужские и тп)

- как добратьcя

- контакт

что важно>

- Хотелось бы работать с серьёзными людьми,

не делающих пустых обещаний и не пропадающих посреди проекта.

-Нужно будет много фотографий со стоков надёргать)

-клёвый дизайн! Выбираем по портфолио!

-Дальнейшее сотрудничество (поддержка сайта и другий проектов (очень нужен иллюстратор.. или как эт называется.. кто рекламные баннеры рисует) продвижение сайта.

вроде всё.