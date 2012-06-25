городской портал 20 текстовых рубрик, с опцией добавления. доп. модули : доска объявлений, погода, курс валют, каталог бизнесов, служба знакомств, фотогалерея и пр. важно: личное участие в разработке дизайна, изучение джомла - ...
Интернет-магазин
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходим исполнитель для создания простого интернет-магазина. Бюджет у нас ограниченный, так что сайт нужен максимально простой, без модных наворотов, но в то же время как можно симпатичнее. Функционал самый необходимый. Мы прикрепляем наше ТЗ (опыт создания сайтов у нас практически нулевой, так что составили ТЗ как могли. С вашей стороны ждем подсказок и помощи в духе “как лучше сделать” как по ТЗ, так и по дизайну). Кстати, о дизайне. Прикрепляем наш набросок того, что хотелось бы видеть в итоге. Это примерное представление, опять же, надеемся на корректировки со стороны исполнителя в интерфейсе сайта и его дизайне, так как понимаем, что наш набросок кривоват, не всех элементов хватает, нужно будет поработать над внешним видом, вектор наш набросок задает.
От вас хотелось бы услышать примерную цену за подобную работу и сроки.
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