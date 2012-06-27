Требуется разработать веб-портал

Backend/frontend разработка classifieds портала для западного заказчика.

Желателен опыт работы и реализованные проекты с использование следующих технологий:

Ruby on Rails от 2 лет (для backend разработчика)

javascript, CSS3, HTML5, json от 3-х лет (для frontend разработчика)

Графический дизайн от 3 лет.

Будет преимуществом наличие опыта работы с западными заказчиками.

Время исполнения проекта 2-3 месяца,

Схема платы за проделанную работу, поэтапно.

Использование технологий: Ruby on Rails 3, Twitter Bootstrap, CSS3, HTML5, json, javascript, backbone.js, PostgreSQL, Google Maps API

Поддержка браузеров: Chrome, Mozilla, Safari, IE>8

Требуется:

1) графический дизайн сайта, стиль (требование дизайна в стадии разработки и согласования, детали будут обсуждены с кандидатом),UI

2) Разработка backend движка с админ модулем (RoR, postgreSQL) + REST API для iPhone application

3) Разработка frontend, UI (CSS3, HTML5, json, javascript, Twitter Bootstrap, backbone.js)

Крайне маловероятно что один человек сможет выполнить все пункты, поэтому если у Вас есть хороший опыт в одной из заявленных сфер обращайтесь. Выбранным кандидатам будет выслано более подробное ТЗ. Проект имеет статус NDA.