Интернет-магазин автозапчастей Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Подробности во вложении. Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/. ...
Требуется разработать веб-портал
Backend/frontend разработка classifieds портала для западного заказчика.
Желателен опыт работы и реализованные проекты с использование следующих технологий:
Ruby on Rails от 2 лет (для backend разработчика)
javascript, CSS3, HTML5, json от 3-х лет (для frontend разработчика)
Графический дизайн от 3 лет.
Будет преимуществом наличие опыта работы с западными заказчиками.
Время исполнения проекта 2-3 месяца,
Схема платы за проделанную работу, поэтапно.
Использование технологий: Ruby on Rails 3, Twitter Bootstrap, CSS3, HTML5, json, javascript, backbone.js, PostgreSQL, Google Maps API
Поддержка браузеров: Chrome, Mozilla, Safari, IE>8
Требуется:
1) графический дизайн сайта, стиль (требование дизайна в стадии разработки и согласования, детали будут обсуждены с кандидатом),UI
2) Разработка backend движка с админ модулем (RoR, postgreSQL) + REST API для iPhone application
3) Разработка frontend, UI (CSS3, HTML5, json, javascript, Twitter Bootstrap, backbone.js)
Крайне маловероятно что один человек сможет выполнить все пункты, поэтому если у Вас есть хороший опыт в одной из заявленных сфер обращайтесь. Выбранным кандидатам будет выслано более подробное ТЗ. Проект имеет статус NDA.
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