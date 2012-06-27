Магазин автозапчастей на Astra CMS

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Интернет-магазин автозапчастей

Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Подробности во вложении.

Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/.

Т.е. ассортимент будет увеличиваться. Также планируется подключение оригинальных и неоригинальных (например tecdoc) каталогов. Поиск по vin.

Вопросы:

Возможно ли посмотреть административную систему какого-нибудь интернет-магазина автозапчастей?

Оценить стоимость сайта, описанного в приложенном документе!!!

Как происходит работа над проектом?

Данные для оригинальных каталогов (интересует японские автомобили toyota, nissan, mitsubishi) Вы заливаете сами или Вам нужно их предоставить?

Указывайте цену с дизайном и без!!!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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