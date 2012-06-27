Сайт интернет-магазина оптики.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходим исполнитель для создания простого интернет-магазина. Бюджет у нас ограниченный, так что сайт нужен максимально простой, без модных наворотов, но в то же время как можно симпатичнее. Функционал самый необходимый. Мы ...