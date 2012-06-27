Разработка сайта агентства недвижимости на Jomres

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок143 просмотра

Нужен сайт для агентства зарубежной недвижимости. В качестве программной основы используется компонент Jomres на базе Joomla.

Необходимо настроить необходимую функциональность для компонента (включая биллинг), нарисовать дизайн и сверстать его.

Жду предложений на [email protected]

Joomla
13 лет назад
917840
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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