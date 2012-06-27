Интернет-магазин автозапчастей

Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Желательно на фраймворке, так же можно рассмотреть и другие варианты.

Подробности во вложении.

Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/.

Т.е. ассортимент будет увеличиваться. Также планируется подключение оригинальных и неоригинальных (например tecdoc) каталогов. Поиск по vin.

Вопросы:

Оценить стоимость сайта, описанного в ТЗ!!!

Данные для оригинальных каталогов (интересует японские автомобили toyota, nissan, mitsubishi) Вы заливаете сами или Вам нужно их предоставить?

Указывайте платформу, цену и срок, без этого заявки игнорирую!