Создание интернет-магазина по продаже ламината

CMS должна быть бесплатная!!!

Тех.задание прилагаю. Там нужно будет написать небольшой калькулятор.

Требуется сайт под ключ: дизайн должен быть выполнен с точки зрения юзабилити,

СМС интернет магазина обязательно должна быть бесплатной, например под Друпал или Джумлу и т.п.,

В предложениях указывайте предлагаемую Вами CMS, цену и сроки изготовления сайта.

В тех.задании обратите внимание - нужно будет написать небольшой калькулятор.

Алгоритм и приблизительная форма прилагается (из 1С).

Указывайте цену с дизайном и без!