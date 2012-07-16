Скопировать шведский сайт

Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Только на фраймворке CodeIgniter. Подробности во вложении. Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/. ...