Скопировать шведский сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок229 просмотров

Необходимо сделать русскоязычную копию сайта http://www.cefar.se (исходников нет)

Перевода достаточно с http://translate.google.ru/

Система контента - предпочтительно Drupal

Необходим WYSIWYG редактор для дальнейшей правки менеджерами

Точность повторения дизайна не сильно важна, главное контент

Drupal
13 лет назад
blbhoy
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
3 дня
Отличная работа! Александр работает быстро и качественно, до полного завершения проекта. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество. Оплата без промедления, без занудства. Очень комфортно работать с Кириллом. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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