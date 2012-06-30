Сайт для агентства недвижимости

Нужен сайт для АН.

Аналог http://www.kievrealty.com.ua (некоторые идеи будут взяты с etagi.com). Целевая аудитория будет с одного города.

Проект «не горящий».

Ан- Агентство Недвижимости 'РИАЛ' в г. Нефтеюганске

фото офиса - http://cs10065.userapi.com/u169451090/155139614/x_b2658247.jpg

Кокуренты в городе - megapolis86.ru etagiplus.ru ugansk.etagi.com(офф сайт etagi.com (суб домен (точка в юганске))

Сделать сайт на основе www.kievrealty.com.ua (тоесть список объектов поиск итд взять от суда) а так же некоторые идеи с сайта etagi.com

дизайн нарисовать свой уникальный т.к www.kievrealty.com.ua это доска объявлений можно скзаать а нам нужно совместить Сайт Агентства недвижимости ИНфу на нем и базу объектов..