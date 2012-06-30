Требуется модернизировать сайт . www.G2R.su 1) Составить красивый контент. Больше специализированную на сборные грузы и доставки под ключ. 2) Исправить ошибки на сайте. Курс Валют, и все ...
Сайт для агентства недвижимости
Нужен сайт для АН.
Аналог http://www.kievrealty.com.ua (некоторые идеи будут взяты с etagi.com). Целевая аудитория будет с одного города.
Проект «не горящий».
Ан- Агентство Недвижимости 'РИАЛ' в г. Нефтеюганске
фото офиса - http://cs10065.userapi.com/u169451090/155139614/x_b2658247.jpg
Кокуренты в городе - megapolis86.ru etagiplus.ru ugansk.etagi.com(офф сайт etagi.com (суб домен (точка в юганске))
Сделать сайт на основе www.kievrealty.com.ua (тоесть список объектов поиск итд взять от суда) а так же некоторые идеи с сайта etagi.com
дизайн нарисовать свой уникальный т.к www.kievrealty.com.ua это доска объявлений можно скзаать а нам нужно совместить Сайт Агентства недвижимости ИНфу на нем и базу объектов..
Заявки фрилансеров
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