Требуется модернизировать сайт . www.G2R.su 1) Составить красивый контент. Больше специализированную на сборные грузы и доставки под ключ. 2) Исправить ошибки на сайте. Курс Валют, и все ...
Сайт для мобильных устройств.
Сайт, оптимизированный для мобильных устройств. Разные версии под разные ОС (iOS, Android, Windows mobile)
Данный сайт будет являться мобильным порталом по поиску товаров в определенном городе.
Техническое задание к сайту:
• Поиск по БД, с использованием геолокации пользователя.
• Пользователь указывает своё место положение (Адрес – Улица + дом. Или выбирает из уже заранее добавленных в избранное мест).
• Возможность импорта/экспорта БД и их обновление.
• Совместимость с Яндекс.картами и возможностью указания и «подсвечивания» адреса.
• Указание диапазона цен при поиске. (пример: поиск ноутбука, цена от 6000 до 12000).
Принцип работы:
http://screenshotuploader.com/s/01/7ItgABKhe
на айфоне главная выглядит таким образом. При заходе пользователь видит наверху 3 кнопки: Все, Товары, Услуги
Это критерий поиска, то есть искать его запрос везде. Искать в категории услуги. Или же в категории Товары.
Дальше вбит адрес, по дефолту он пустой. Но он может добавить в избранное некоторое количество адресов, и устанавливать по дефолту какой-то из них.
Дальше форма поиска. Здесь нужно, что бы было, как в гугле. Человек пишет Пицц.. – ему вылезает снизу быстрый поиск, аля Пицца замароженная, Пицца свежая и т.п. – варианты его запроса. Забыл как называется это.
Ниже формы для диапазона цен. Если ничего не указано, от 0 до 9999999.
Кнопка поиск.
Внизу ссылки в настройки и т.п.
После нажатия поиск, человеку выдаются адреса тех магазинов\сервисов и тп, которые ближе всего к его адресу. – как это реализовать должен определить исполнитель. Сравнение с картой или же как-то иначе.
Страница выдачи – аналогичная этой. Но ниже таблица. Где указаны магазины + адреса под ними (ссылкой) - по ссылке всплывает поверх окно, где инфа о магазине + телефоны + можно посмотреть на яндекс карте. Справа цена. Возможность в таблице сортировать по цене. По алфавиту.
Нужна ли регистрация – не знаю. По идее, если есть избранные места. То нужна.
+ Админ панель.
Заявки фрилансеров
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