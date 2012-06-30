Сайт для мобильных устройств.

Сайт, оптимизированный для мобильных устройств. Разные версии под разные ОС (iOS, Android, Windows mobile)

Данный сайт будет являться мобильным порталом по поиску товаров в определенном городе.

Техническое задание к сайту:

• Поиск по БД, с использованием геолокации пользователя.

• Пользователь указывает своё место положение (Адрес – Улица + дом. Или выбирает из уже заранее добавленных в избранное мест).

• Возможность импорта/экспорта БД и их обновление.

• Совместимость с Яндекс.картами и возможностью указания и «подсвечивания» адреса.

• Указание диапазона цен при поиске. (пример: поиск ноутбука, цена от 6000 до 12000).

Принцип работы:

http://screenshotuploader.com/s/01/7ItgABKhe

на айфоне главная выглядит таким образом. При заходе пользователь видит наверху 3 кнопки: Все, Товары, Услуги

Это критерий поиска, то есть искать его запрос везде. Искать в категории услуги. Или же в категории Товары.

Дальше вбит адрес, по дефолту он пустой. Но он может добавить в избранное некоторое количество адресов, и устанавливать по дефолту какой-то из них.

Дальше форма поиска. Здесь нужно, что бы было, как в гугле. Человек пишет Пицц.. – ему вылезает снизу быстрый поиск, аля Пицца замароженная, Пицца свежая и т.п. – варианты его запроса. Забыл как называется это.

Ниже формы для диапазона цен. Если ничего не указано, от 0 до 9999999.

Кнопка поиск.

Внизу ссылки в настройки и т.п.

После нажатия поиск, человеку выдаются адреса тех магазинов\сервисов и тп, которые ближе всего к его адресу. – как это реализовать должен определить исполнитель. Сравнение с картой или же как-то иначе.

Страница выдачи – аналогичная этой. Но ниже таблица. Где указаны магазины + адреса под ними (ссылкой) - по ссылке всплывает поверх окно, где инфа о магазине + телефоны + можно посмотреть на яндекс карте. Справа цена. Возможность в таблице сортировать по цене. По алфавиту.

Нужна ли регистрация – не знаю. По идее, если есть избранные места. То нужна.

+ Админ панель.