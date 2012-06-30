Простой сайт с каталогом продукции

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт39 заявок306 просмотров

Сделать простой сайт с каталогом продукции для компании, занимающейся производством одежды.

(например, как описано здесь: http://tuning-joomla.com/ , хотя CMS особой роли не играет)

Простой дизайн.

13 лет назад
lab1
47 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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