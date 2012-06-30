Требуется модернизировать сайт . www.G2R.su 1) Составить красивый контент. Больше специализированную на сборные грузы и доставки под ключ. 2) Исправить ошибки на сайте. Курс Валют, и все ...
Простой сайт с каталогом продукции
Сделать простой сайт с каталогом продукции для компании, занимающейся производством одежды.
(например, как описано здесь: http://tuning-joomla.com/ , хотя CMS особой роли не играет)
Простой дизайн.
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