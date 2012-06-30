Сайт по аналогу

Здравствуйте! Нужен сайт. Дизайн, верстка, движок (вордпресс), выложить на хостинг и все настроить. Нравится вот этот вот сайт (но страниц меньше http://www.logomonster.ru/) Страницы: главная, услуги, портфолио, цена, контакты, статьи, процесс создания.

Логотип, тексты и работы - за мной.

Жду предложения цены и сроков.