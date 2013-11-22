Картинная галерея художника

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Завершен20 заявок176 просмотров

Требуется сделать сайт "под ключ" для художника. Простой сайт, но чтобы сам художник мог добалять новые картины. Страниц мало: главная, каталог, заказ и контакты. Нужен дизайн и сам движок, надетый на него.

13 лет назад
pulsespb
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Все сделано полностью и в срок. Спасибо.
Артём - отличный заказчик. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо!

Заявки фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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