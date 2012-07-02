Портал ведической культуры.

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Закрыт8 заявок155 просмотров

Добрый день, есть идея создания сайта ведической культуры. Интересуют ваши предложения. ТЗ прикрепил.

13 лет назад
Web_Lumier
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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