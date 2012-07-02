Нужно разработать 3х-страничный сайт на joomla. Одна из страниц - мини фотогаллерея с возможностью наложения водяных знаков. ТЗ простое
Портал ведической культуры.
Добрый день, есть идея создания сайта ведической культуры. Интересуют ваши предложения. ТЗ прикрепил.
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