Краткое ТЗ. За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт. Надо сделать чпу без цифр. Поставить пару платных модулей + улучшить их. ...
Информационный портал - тематика водный транспорт
Для специалистов, ПРОЖИВАЮЩИХ в г. МОСКВЕ (!)
ЗАДАЧА:
Необходим кроссбраузерный сайт ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ (на базе лицензионного движка CMS 1С-Битрикс: "Управление сайтом – Бизнес") – торговая площадка водного транспорта.
Дизайн необходимых страниц сайта (кроме личного кабинета пользователя) уже разработан (!)
Срок выполнения не более 60 календарных дней.
Назначение сайта:
1. Публикация Администрацией сайта – информационных статей о выставках, событиях в сфере судостроения, производстве судового оборудования и т.д.
2. Публикация Пользователями сайта на бесплатной основе своих объявлений (без регистрации и с регистрацией на портале):
2.1. О продаже-покупке-аренде водного транспорта (яхты, катеры, лодки и т.д.), судового оборудования;
2.2. Резюме соискателей и открытые вакансии прямых работодателей, крюинговых компаний;
2.3. О предстоящих выставках;
2.4. О компаниях;
В объявлениях размещается уникальный контент, фотографии товара, видеоролики. На торговой площадке планируется множество разделов и подразделов посвященных:
1. Продаже-покупке-аренде водного транспорта и судового оборудования («ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» – перечисление: продажа яхт, катеров, моторных лодок; «СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» – перечисление: лодочные моторы, судовые двигатели, эхолоты и т.д.);
2. Поиску открытых вакансий прямых работодателей, крюинговых компаний, резюме персонала;
3. Поиску выставок и событий;
4. Поиску компаний.
Краткое описание функционала:
- сайт на русском и английском языках совместимый для работы с iPod и iPhone;
- обычный и расширенный поиск товара по ключевым словам, наименованию, типу и месту нахождения товара (страна, город), цене и т.д.;
- обычный и расширенный поиск соискателей, работодателей, крюинговых компаний, по ключевым словам, наименованию, месту нахождения (страна, город), ЗП и т.д.;
- обычный и расширенный поиск предстоящих выставок, по ключевым словам, наименованию, месту и дате проведения, и т.д.;
- обычный и расширенный поиск услуг по ключевым словам, наименованию, цене и т.д.;
- функция публикации Пользователями объявлений о продаже товаров, оказании услуг, информативных статей о событиях, выставках, и т.д.;
- публикация и размещение объявлений в обычной выдаче, в модулях спец. размещения (VIP доска – сквозная колонка)*.
- управление Пользователями своими объявлениями, вводом денежных средств, и т.д. через "Личный кабинет";
- переписка между зарегистрированными пользователями сайта через модуль "Личный кабинет";
- личная страница Пользователя на которой размещаются сведения и фото продаваемых товаров, оказываемых услуг, контактная информация Пользователя, и т.д.;
– каталоги компаний, позволяющие на платной основе размещать информацию о компаниях реализующих водный транспорт и судовое оборудование, круизных компаниях, яхт-клубах и т.д.;
- прикрутка модуля группы: «проект» на Facebook;
- рассылка новостей;
- карусель в подвальной части сайта новых опубликованных объявлений;
Интеграция с платежными системами:
1. Яндекс.Деньги;
2. WebMoney;
3. Робокасса,
4. СМС-Доступ
5. Pay-pal
* Размещение пользователями: объявлений на доске VIP, поднятие объявления на первую позицию в выдаче, выделение объявления цветом и т.д.
1. Премиум размещение «Сделать премиум-объявлением» Ваше объявление будет в течение 7 дней показываться на самом заметном месте сайта — над обычными объявлениями на страницах результатов поиска. BONUS При этом оно поднимется на первое место в поиске бесплатно.
2. Размещение объявления в VIP модуле (модуль является сквозным, и показывается на всех страницах сайта) «Сделать VIP-объявлением» Ваше объявление будет в течение 7 дней показываться в специальном блоке VIP-объявлений на страницах результатов поиска.
3. Выделить объявление – Ваше объявление будет в течение 7 дней показываться на странице результатов поиска на специальном золотом фоне. BONUS При этом оно поднимется на первое место в результатах поиска бесплатно.
4. Поднять объявление в поиске – Ваше объявление поднимется на первое место в результатах поиска, как если бы оно было только что подано на сайт. BONUS На следующий день, в это же время, оно будет поднято ещё раз бесплатно.
Более детальная информация ТЗ предоставляется наилучшему кандидату.
Сайт будет иметь высокую нагрузку и вмещать большое количество объявлений пользователей, с фото и видео – файлами, это необходимо учесть при техническом решении-выполнении, чтобы он не «лег» и не имел сбоев при большом количестве просмотров одновременно (не менее 20 000), а также максимально быстро откликался на команды Пользователя.
Вместе с файлами сайта подлежит передача описания – help по БД, классам и файлам. Для легкой и быстрой модернизации сайта в будущем любым верстальщиком и программистом.
(!) Профессионалам, которые способны выполнить данный вид работ и креативно решать поставленные задачи в разумные сроки, ПРОСЬБА:
СРАЗУ УКАЗЫВАТЬ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Предложения о сотрудничестве без указания четких сроков выполнения, и ссылок на портфолио, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ (!)
Требования к исполнению работ:
1. Надлежащее качество работ;
2. Полное понимание задачи заказчика, умение предлагать наиболее современные и удобные решения при проработке конкретного модуля или опции;
3. ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
P.S.
После успешного выполнения задачи, возможно долгосрочное сотрудничество по развитию данного проекта.
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