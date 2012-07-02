Корпоративный сайт под ключ

Принимаем предложения на создание сайта с нуля с бюджетом и предварительными работами за этот бюджет.

Сайт собираемся делать вместо уже существующего сайта torgholodmash.ru с добавлением контента, но с похожей структурой сайта и обновлением дизайна.

Желательно использование известной бесплатной CMS.