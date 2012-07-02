Для специалистов, ПРОЖИВАЮЩИХ в г. МОСКВЕ (!) ЗАДАЧА: Необходим кроссбраузерный сайт ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ (на базе лицензионного движка CMS 1С-Битрикс: "Управление сайтом – Бизнес") – торговая площадка водного транспорта. ...
Корпоративный сайт под ключ
Принимаем предложения на создание сайта с нуля с бюджетом и предварительными работами за этот бюджет.
Сайт собираемся делать вместо уже существующего сайта torgholodmash.ru с добавлением контента, но с похожей структурой сайта и обновлением дизайна.
Желательно использование известной бесплатной CMS.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Краткое ТЗ. За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт. Надо сделать чпу без цифр. Поставить пару платных модулей + улучшить их. ...Закрыт12 лет назад
Новый сайт Тематический - автозапчасти Пользователи - все кого это интересует - продать, купить автозапчасти...др. Страницы с содержанием и темой дизайна прописаны в примитиве визуализации - в excel. Все ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно создать ребейт сервис на joomla Примерно должно быть так http://forex.sim-top.ru/ все показано на картинках.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Уникальный дизайн сайта, дизайн + верстка главной страницы, наполнение 6 страниц (прайс лист, мои работы, мои сертификаты и прочееСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Загрузка фотографий пользователями, голосование, комментарии, интеграция с соцсетями, опрос, поиск, форум. Поддержка распространенными браузерами (Chrome, Mozilla, Safari, IE). Интересует приблизительная стоимость и сроки. Желательно Украина.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Задание во вложенииСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен сайт,тематика -клуб знакомств.Главный критерий-СРОЧНО!Завершен13 лет назад
- $100
Надо создать сайт на основе бесплатного шаблона. 4 информационный страницы и главная. на главной странице должен быть видео ролик. Никаких особых требований нет.Закрыт13 лет назад
Требуется сделать сайт "под ключ" для художника. Простой сайт, но чтобы сам художник мог добалять новые картины. Страниц мало: главная, каталог, заказ и контакты. Нужен дизайн и сам движок, надетый на него.Завершен13 лет назад