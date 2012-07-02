Создать эл. магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок144 просмотра

Необходимо создать эл. магазин на одном из популярных движков. Шаблон можно взять бесплатный, которые есть в паблике. Товары в магазин откуда-нибудь спарсить.

Язык магазина - английский

Товарная тематика - обувь

13 лет назад
privatprivat
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Информационный портал - тематика водный транспорт

    $5000

    Для специалистов, ПРОЖИВАЮЩИХ в г. МОСКВЕ (!) ЗАДАЧА: Необходим кроссбраузерный сайт ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ (на базе лицензионного движка CMS 1С-Битрикс: "Управление сайтом – Бизнес") – торговая площадка водного транспорта. ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать онлайн кинотеатр на DLE

    $250

    Краткое ТЗ. За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт. Надо сделать чпу без цифр. Поставить пару платных модулей + улучшить их. ...

    DLEPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корпоративный сайт под ключ

    Принимаем предложения на создание сайта с нуля с бюджетом и предварительными работами за этот бюджет. Сайт собираемся делать вместо уже существующего сайта torgholodmash.ru с добавлением контента, но с похожей структурой сайта и обновлением дизайна. ...

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автозапчасти

    Новый сайт Тематический - автозапчасти Пользователи - все кого это интересует - продать, купить автозапчасти...др. Страницы с содержанием и темой дизайна прописаны в примитиве визуализации - в excel. Все ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим сайт фотоконкурса

    Загрузка фотографий пользователями, голосование, комментарии, интеграция с соцсетями, опрос, поиск, форум. Поддержка распространенными браузерами (Chrome, Mozilla, Safari, IE). Интересует приблизительная стоимость и сроки. Желательно Украина.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт

    $100

    Надо создать сайт на основе бесплатного шаблона. 4 информационный страницы и главная. на главной странице должен быть видео ролик. Никаких особых требований нет.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад