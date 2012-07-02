Для специалистов, ПРОЖИВАЮЩИХ в г. МОСКВЕ (!) ЗАДАЧА: Необходим кроссбраузерный сайт ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ (на базе лицензионного движка CMS 1С-Битрикс: "Управление сайтом – Бизнес") – торговая площадка водного транспорта. ...
Создать эл. магазин
Необходимо создать эл. магазин на одном из популярных движков. Шаблон можно взять бесплатный, которые есть в паблике. Товары в магазин откуда-нибудь спарсить.
Язык магазина - английский
Товарная тематика - обувь
Заявки фрилансеров
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