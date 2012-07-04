Заказ только для разработчиков из Украины, желательно (но не обязательно) из Киева

Поисковая система по прайс-листам и файлам, форматы файлов, которые будут обрабатываться:

doc/docx, xls/xlsx, csv, pdf, ppt/pptx, xml/yml (Яндекс XML). Файлы будут загужаться произвольного форматирования.

Каждый продавец, зарегистрированный на сайте, может загружать файлы в своем аккаунте. А так же делать необходимые настройки, редактировать профиль,

После чего они индексируются поисковым механизмом и доступны пользователю на странице поисковой выдачи